У первого священнослужителя свертки с запрещенными веществами были в автомобиле марки Infiniti, а у второго — в гараже.

Наркотики нашли у настоятеля храма и клирика в Подмосковье

Фото: Известия / Алексей Майшев

Правоохранители нашли наркотики у двух священнослужителей в Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Оба инцидента произошли 23 апреля в Раменском городском округе. Сначала полицейские остановили в деревне Никулино автомобиль марки Infiniti. В нем ехал Максим К., представившийся настоятелем Богоявленского храма в Раменском. При личном досмотре у него нашли четыре свертка с неизвестным веществом. Позднее экспертиза показала, что это психотропный препарат. Общий вес запрещенных веществ составил около двух граммов.

Позже правоохранители обыскали гараж Романа Г. — клирика Михайло-Архангельского собора в Бронницах. Там обнаружили восемь свертков с запрещенными веществами.

В отношении обоих священнослужителей возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наркотики нашли у высокопоставленных дагестанских чиновников. Запрещенные вещества они хранили наряду с оружием и боеприпасами.

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