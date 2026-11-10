Завтрак против деменции: какой продукт способен сохранить здоровье мозга

Диетолог Мэгги Мун: холин и триптофан в составе яиц могут снизить риск деменции

Привычный завтрак может сохранить здоровье головного мозга. Об этом изданию Eating Well рассказала диетолог Мэгги Мун. В материале сказано: по данным отчета о профилактике и уходе за пациентами с деменцией за 2024 год, до половины случаев развития заболевания можно было бы предотвратить, скорректировав факторы риска — среди них физическая активность, контроль диабета и ограничение алкоголя. Немаловажно и то, что человек ест.

Когда речь заходит о продуктах для мозга, обычно вспоминают грецкие орехи и лосось. Яйца при этом недооценивают, хотя ряд исследований связывает их еженедельное употребление со снижением риска когнитивных нарушений, в том числе болезни Альцгеймера.

Холин не дает мозгу ослабеть

Яйца — один из лучших источников холина, необходимого для здоровья мозга. Они содержат холин, который является важной составляющей ацетилхолина — нейромедиатора, без которого было бы сложнее концентрироваться, учиться и запоминать. Ацетилхолин участвует в рабочей памяти, формировании долговременной памяти и извлечении информации. У людей с большим содержанием холина в рационе лучше развита вербальная и зрительная память, а одно популяционное исследование с участием более 12 тысяч человек связало умеренное потребление холина со снижением риска деменции.

Каротиноиды защищают клетки мозга

В яйцах есть и каротиноиды — группа антиоксидантов, которые могут снижать риск деменции. Механизмы их действия еще требуют изучения, но ученые предполагают, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства помогают защищать клетки мозга от повреждений. Каротиноиды содержатся в желтке и придают ему насыщенный желто-оранжевый цвет. Чтобы завтрак стал еще полезнее, Мэгги Мун посоветовала готовить омлет с болгарским перцем, шпинатом или помидорами.

Триптофан поддерживает эмоциональный фон

Белок из яиц полезен не только для мышц, но и для мозга: в нем много аминокислоты триптофана, участвующей в регуляции настроения и когнитивных функций. Триптофан также помогает налаживать сон, а это дополнительный плюс для профилактики деменции: во сне организм выводит токсины, включая бета-амилоидные белки, связанные с болезнью Альцгеймера.

Другие продукты-спасатели

Яйца — не единственный полезный ингредиент завтрака. В диету MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), сочетающую средиземноморскую систему питания и рацион для контроля артериального давления, входят и другие продукты, снижающие риск деменции.

Листовая зелень богата фолиевой кислотой, лютеином и витамином Е — ее можно есть отдельно или добавлять в салаты, смузи, пасту и супы. Черника обязана синим цветом антоцианам, которые помогают бороться с воспалениями и токсинами. Ягоды стоит есть от двух до пяти раз в неделю. Грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту, поддерживающую связь между нейронами и подавляющую бета-амилоид.

Ранее ученые Университета Джорджии выявили связь между лишним весом и ускоренным снижением когнитивных способностей. В работе они использовали данные наблюдения за 8200 человек старше 50 лет, которое длилось более 24 лет. Итог таков: каждая дополнительная единица индекса массы тела приводила к более быстрому ухудшению работы мозга, особенно у людей старше 65 лет.

Авторы отметили, что контроль веса позволяет замедлить снижение когнитивных функций всего за два года. Ученые связали влияние веса на мозг с хроническим воспалением, снижением кровотока и инсулинорезистентностью.

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