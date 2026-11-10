Пьяные еноты устроили дебош в США после поедания забродивших яблок

В США еноты ушли в ежегодный загул. Звери массово употребляют опавшие забродившие яблоки и ягоды.

После такого коктейля они теряют координацию, падают с деревьев. Ветеринары предупреждают, что, захмелев, еноты могут вести себя агрессивно и непредсказуемо. Поэтому призывают не подходить к животным, даже если они выглядят безобидно. Тем более, что наутро им не позавидуешь: они мучаются от самого настоящего похмелья.

Кстати, подобные случаи в Северной Америке происходят регулярно осенью, когда на земле скапливаются перезревшие и забродившие фрукты. Поедая их, дикие животные получают небольшие дозы алкоголя, из-за чего могут терять координацию и вести себя необычно.

Специалисты отмечают, что внешне такое состояние легко спутать с болезнью или травмой. Поэтому к животным, которые шатаются, падают или ведут себя агрессивно, лучше не приближаться: похожие симптомы могут наблюдаться при бешенстве и других опасных инфекциях.

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