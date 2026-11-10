Рискуя собой: более 30 полицейских со всей России наградили за спасение людей

Полицейские из 16 регионов России получили награды за спасение людей

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев провел церемонию награждения 36 сотрудников полиции из 16 регионов страны, отличившихся при спасении людей. Мероприятие состоялось в честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава ведомства отметил, что за более чем трехсотлетнюю историю МВД полицейский стал олицетворением мужества, смелости и благородства.

«Сегодня личный состав Министерства достойно выполняет свой долг. Несмотря на растущую нагрузку, демонстрирует самоотверженность и отвагу», — сказал глава МВД России.

Среди награжденных — сотрудники, которые спасали людей во время пожаров, происшествий на воде и поисковых операций в сложных погодных условиях.

Один из таких случаев произошел в Псковской области. Майор полиции Семен Жильцов эвакуировал из горящей квартиры двух женщин и пятилетнюю девочку. Чтобы ребенок не боялся спускаться с четвертого этажа по пожарной лестнице, полицейский предложил ей считать квадратики на фасаде здания.

В Воркуте Михаил Мякушин и Элдор Хасанов вынесли из горящей квартиры мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно. После этого сотрудники продолжили эвакуацию жильцов.

На Кубани Александр Шабанов обнаружил в воде мужчину без сознания. Полицейский около 20 минут делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, пока мужчина не пришел в себя.

Сложные погодные условия не помешали Эльдару Искаринову отправиться на поиски двух работников фермы в Волгоградской области. Один из пропавших был 16-летним подростком. Во время бурана полицейский прошел пешком семь километров, а поиски продолжались более трех часов.

В Хакасии Дмитрий Федянин помог 62-летнему рыбаку, оказавшемуся в воде. Полицейский ползком добрался до мужчины по тонкому льду и вытащил его на берег с помощью трости.

Еще одна масштабная эвакуация прошла в подмосковном Жуковском. Четверо сотрудников полиции вывели из горящего дома 40 человек, в том числе десять детей. Они также помогли выбраться из здания кошке и собаке.

Не остались без помощи и жильцы горящего дома в Улан-Удэ. Михаил Доржиев вывел оттуда двоих детей, пожилую пару, мужчину с инвалидностью и собаку по кличке Белка.

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