«Нежность»: Литвинова показала, с кем проводит время в самоизоляции
Актриса проиллюстрировала свой посыл несколькими архивными снимками 15-летней давности.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась с поклонниками архивными фотографиями. В Instagram она выложила пару снимков, на которых запечатлена со своей дочерью Ульяной, когда той было четыре года. В подписи к кадрам она приоткрыла завесу тайны, кто составляет ей компанию в самоизоляции сейчас.
«15 лет назад такой же весной с Улей — с кем я провожу весну сегодня», — лаконично написала светская львица.
Поклонников впечатлили архивные фотографии звезды.
«Какие вы тут обе ангельски прекрасные»;
«Разные… Но, объединены светлой завораживающей грацией»;
«Нежность»;
«Столько любви во взгляде»;
«Всего 15 лет назад. А фото черно-белые. Круто», — выражали восхищение фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рената Литвинова задала тренд на естественность. Актриса, известная своей любовью к вечернему макияжу, показалась фанатам без грима.
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