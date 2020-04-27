«Нежность»: Литвинова показала, с кем проводит время в самоизоляции

Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась с поклонниками архивными фотографиями. В Instagram она выложила пару снимков, на которых запечатлена со своей дочерью Ульяной, когда той было четыре года. В подписи к кадрам она приоткрыла завесу тайны, кто составляет ей компанию в самоизоляции сейчас.

«15 лет назад такой же весной с Улей — с кем я провожу весну сегодня», — лаконично написала светская львица.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонников впечатлили архивные фотографии звезды.

«Какие вы тут обе ангельски прекрасные»;

«Разные… Но, объединены светлой завораживающей грацией»;

«Нежность»;

«Столько любви во взгляде»;

«Всего 15 лет назад. А фото черно-белые. Круто», — выражали восхищение фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Рената Литвинова задала тренд на естественность. Актриса, известная своей любовью к вечернему макияжу, показалась фанатам без грима.