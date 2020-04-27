Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Виктор Ан прислал письмо о том, что принял решение завершить карьеру», — цитирует Кравцова ТАСС.

По его словам, решение спортсмена было ожидаемым. В первый раз конькобежец сделал объявление о завершении карьеры в сентябре 2018 года, однако возобновил тренировки в феврале 2019-го.

«Чемпионат мира по шорт-треку в этом сезоне должен был пройти в Сеуле, и он попадал туда в составе эстафеты. Но в связи с пандемией чемпионат мира был отменен, форму поддерживать тяжело, и в принципе, это достаточно ожидаемое решение, учитывая возраст спортсмена. Мы с пониманием относимся к этому решению», — сказал президент Союза конькобежцев РФ.

Старший тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев предположил в беседе с агентством, что 34-летний Ан решил завершить карьеру также из-за риска не попасть на Олимпийские игры 2022 года. Это связано с отсутствием приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) и санкциями, которые могут быть применены к России по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Виктору Ану 34 года, он является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе сборной Южной Кореи он стал трехкратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира. Спортсмен сменил гражданство на российское из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи. В составе сборной РФ, за которую спортсмен выступал с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

В феврале 2019 года 5-tv.ru сообщал, что Виктор Ан обещал выступать за Россию до 2022-го при попадании в сборную.