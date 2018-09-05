Виктор Ан: Если попаду в сборную, буду выступать за Россию до 2022 года

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Шорт-трекист намерен пройти отбор в сборную РФ в августе 2019 года.

Фото, видео: ВКонтакте @an_victor

Тема:
Олимпиада в Пекине 9

Обладатель шести олимпийских медалей по шорт-треку российский спортсмен корейского происхождения Виктор Ан заявил, что готов продолжить выступать под флагом России.

По словам Виктора, он намерен пройти отбор в сборную в августе 2019 года. В случае, если он займет место в команде, Виктор заявил, что готов представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Виктор Ан завоевал три олимпийских золота на Играх-2014 года в Сочи. В январе 2018 года Виктор Ан не был приглашен МОК для участия в Зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане без объяснения причин.

В сентябре 2018 года самый титулованный спортсмен в истории шорт-трека заявлял об окончании карьеры. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

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