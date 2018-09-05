Виктор Ан: Если попаду в сборную, буду выступать за Россию до 2022 года

Обладатель шести олимпийских медалей по шорт-треку российский спортсмен корейского происхождения Виктор Ан заявил, что готов продолжить выступать под флагом России.

По словам Виктора, он намерен пройти отбор в сборную в августе 2019 года. В случае, если он займет место в команде, Виктор заявил, что готов представлять Россию на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Виктор Ан завоевал три олимпийских золота на Играх-2014 года в Сочи. В январе 2018 года Виктор Ан не был приглашен МОК для участия в Зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане без объяснения причин .

В сентябре 2018 года самый титулованный спортсмен в истории шорт-трека заявлял об окончании карьеры. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.