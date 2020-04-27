Видео: какие повреждения получил автомобиль полковника МВД от взрыва гранаты
Следственный комитет опубликовал ролик, на котором в деталях видно машину подвергшегося покушению полковника МВД в отставке
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; CК РФ
Следственное управление СК РФ по Волгоградской области опубликовало видео, на котором видны повреждения автомобиля полковника МВД в отставке Владимира Л. от взрыва гранаты. Ролик доступен на канале ведомства в YouTube.
На кадрах видно, что следы от разлетевшихся осколков остались на лобовом стекле. Водительскую дверь в нескольких местах пробило насквозь — в металле видны несколько отверстий. Последствия взрыва также сказались на салоне автомобиля — оторвалась обшивка потолка.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Как сообщал 5-tv.ru, покушение на полковника МВД в отставке произошло в Волгограде вечером 27 апреля. Взрыв гранаты произошел после того, как он открыл дверь припаркованного автомобиля. 69-летнего мужчину госпитализировали. Врачи достали из его тела множество осколков. Сейчас экс-полицейский находится в отделении интенсивной терапии. Прогнозов о его состоянии медики не дают — ран слишком много. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
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