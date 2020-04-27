Видео с места покушения на полковника МВД, в машине которого взорвалась граната

Полковник МВД в отставке Владимир Л. пострадал в результате взрыва гранаты после открытия им двери автомобиля в Волгограде. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места происшествия.

На кадрах видно, что взрыв произошел в легковом автомобиле российского производства. Правоохранители оцепили территорию вокруг него. На месте работают сотрудники Следственного комитета.

На сайте Следственного управления СК РФ по Волгоградской области говорится, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Его возбудили по нескольким статьям: за покушение на убийство (часть третья статьи 30 УК РФ и часть первая статьи 105 УК РФ) и незаконный оборот взрывных устройств (часть первая статьи 222.1. УК РФ).

«Несколько часов назад на улице Хорошева города Волгограда произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате которого пострадал 69-летний мужчина. <…> Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы, за его жизнь сейчас борются врачи», — сообщили следователи в 20:21 по московскому времени.

Как стало известно 5-tv.ru, к настоящему времени операция уже завершилась. Пациента, доставленного в реанимацию в тяжелом состоянии, перевели в палату интенсивной терапии. Врачам удалось извлечь все осколки из его тела: колена, плеча, правого и левого бедра, ягодицы, правой лопатки и грудной клетки. Утешительных прогнозов медики пока дать не готовы — ран слишком много.

5-tv.ru также удалось узнать, что в последнее время полковник всегда носил с собой наградной пистолет Макарова. Возможно, он чего-то боялся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв, в котором пострадал полковник МВД, произошел на парковке на улице Хорошева в Волгограде. Рядом там находится кафе.