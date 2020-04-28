Правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета

Власти уже начали переговоры по этому вопросу с крупнейшими банками.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Артем Коротаев

Правительство РФ нашло способ профинансировать дефицит бюджета, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. Власти уже начали переговоры по этому вопросу с крупнейшими государственными и частными банками.

Дефицит планируется перекрывать путем выкупа новых облигаций федерального займа (ОФЗ). Кредитным организациям будет предложено увеличить их участие в аукционах министерства финансов.

Снижение спроса на ОФЗ в конце зимы привело к уходу ведомства с рынка из-за повышенной волатильности. Аукционы стартовали вновь лишь 8 апреля. Минфин разместил облигации на 16 миллиардов рублей при спросе в 50 миллиардов.

В связи с нестабильностью на рынке ОФЗ в правительстве опасаются возможных сложностей с реализацией программы государственных заимствований. В 2020 году дефицит бюджета до падения цен на нефть прогнозировался на уровне более пяти триллионов рублей. Помимо прочего, некоторые потери ожидаются в связи с отсрочками по налогам.

Источники издания отметили, что привлечение крупнейших банков к покупке ОФЗ может и вовсе стать обязательным.

«Это не обязательно должно быть требование выкупить какие-то конкретные объемы, квотирование. ЦБ может просто отрегулировать свой набор инструментов таким образом, чтобы покупать ОФЗ стало выгодно», — пояснил источник.

Банки будут усиленно кредитовать бюджет в обмен на дополнительную ликвидность от Центробанка. Известно, что регулятор уже работает над новыми механизмами.

По мнению экспертов, подобный способ выхода из сложившейся ситуации вполне эффективен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число безработных в России может увеличиться в шесть раз.

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