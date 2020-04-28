Аптеки обяжут торговать масками бесперебойно
Пополнить запас этим средством защиты аптечные сети обяжет Минпромторг РФ.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MIT Russia; 5-tv.ru
Минпромторг России обяжет аптеки пополнить ассортимент медицинскими масками. Соответствующее распоряжение намерено подготовить правительство. Таким образом власти пытаются решить проблему дефицита средств защиты. Маски сейчас исчезли практически из всех аптечных сетей. Продают их лишь в некоторых розничных магазинах.
В то же время, пик повышенного спроса на продукты питания и предметы первой необходимости пройден. Об этом говорится в заявлении Федеральной антимонопольной службы. Ажиотаж в магазинах, который возник на волне эпидемии коронавируса, прошел. Мониторинг показал, что продуктов достаточно, дефицита нет.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что цены на социально значимые продукты стабильны. Резкого скачка стоимости не зафиксировано. В Министерстве сельского хозяйства тоже исключили возможность дефицита продуктов в стране, подчеркнув, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус.
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