Наряду с препаратами в рекомендации по COVID-19 также включили терапию гелий-кислородными газовыми смесями.

Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство здравоохранения РФ выпустило шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа. Список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых расширили с девяти до 13 препаратов.

Согласно рекомендациям, при лечении возможно применение препаратов хлорохин; гидроксихлорохин; лопинавир (вместе с ритонавиром); азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином); мефлохин; тоцилизумаб; сарилумаб; метилпреднизолон; дексаметазон; барицитиниб; а также интерфероны: рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Кроме того, в перечень включили препараты, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с коронавирусом. Речь идет про умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.

«По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что на данный момент эффективность названых препаратов в лечении COVID-19 еще не изучена до конца. Поэтому перед их приемом необходимо получить разрешение врачебной комиссии.

В рекомендации по лечению коронавируса на начальных стадиях острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) также попала терапия смесью гелиокс (70% гелия / 30% кислорода). Ингаляцию разрешили проводить с помощью специальных аппаратов, позволяющих изменять процентное соотношение гелия и кислорода, а также температуру в любой момент процедуры. Эффективность этой смеси в лечении COVID-19 пока тоже не изучена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав подписал соглашения с 28 субъектами РФ о дополнительных выплатах медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 апр
«Спасители в белых халатах»: отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь
28 апр
«Я вспомнил слова Ванги»: Киркоров рассказал, почему ему не суждено умереть от коронавируса
28 апр
«Был бы жив до сих пор»: Наргиз Закирова рассказала о тяжелой болезни отца
28 апр
Трамп категорически отверг слухи о переносе выборов президента США
28 апр
Около 100 тысяч экспресс-тестов для проверки на иммунитет к COVID поставили в больницы Москвы
28 апр
«Где же мне знакомиться?» — Алексей Воробьев об одиночестве в самоизоляции
28 апр
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
28 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 28 апреля
28 апр
Когда в России снизится число новых случаев заражения коронавирусом?
28 апр
Доктор Мясников предрек миру смертоносную эпидемию

Читайте также

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
74.57
0.07 80.77
0.01
Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы

Последние новости

15:45
Знаки зодиака в постели: какие женщины лучшие любовницы
15:39
Архитектор храма ВС РФ прокомментировал информацию о мозаике с Путиным
15:30
«Спасители в белых халатах»: отец Хабиба Нурмагомедова поблагодарил врачей за оказанную помощь
15:15
Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус
15:10
Российские врачи и вокалисты рассказали, как беречь и развивать голос
14:45
Рядом с Землей: ТОП-5 необычных астероидов

Сейчас читают

«Лучшая девушка в мире»: Екатерина Зуева в нежном белье зацепила поклонников
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок