Минздрав расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус
Наряду с препаратами в рекомендации по COVID-19 также включили терапию гелий-кислородными газовыми смесями.
Фото: www.globallookpress.com / Frank May
Министерство здравоохранения РФ выпустило шестую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового типа. Список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых расширили с девяти до 13 препаратов.
Согласно рекомендациям, при лечении возможно применение препаратов хлорохин; гидроксихлорохин; лопинавир (вместе с ритонавиром); азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином); мефлохин; тоцилизумаб; сарилумаб; метилпреднизолон; дексаметазон; барицитиниб; а также интерфероны: рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Кроме того, в перечень включили препараты, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с коронавирусом. Речь идет про умифеновир, ремдесивир и фавипиравир.
«По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяться при лечении пациентов с COVID-19», — отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что на данный момент эффективность названых препаратов в лечении COVID-19 еще не изучена до конца. Поэтому перед их приемом необходимо получить разрешение врачебной комиссии.
В рекомендации по лечению коронавируса на начальных стадиях острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) также попала терапия смесью гелиокс (70% гелия / 30% кислорода). Ингаляцию разрешили проводить с помощью специальных аппаратов, позволяющих изменять процентное соотношение гелия и кислорода, а также температуру в любой момент процедуры. Эффективность этой смеси в лечении COVID-19 пока тоже не изучена.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав подписал соглашения с 28 субъектами РФ о дополнительных выплатах медикам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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