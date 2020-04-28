Рынок труда в Петербурге вошел в пике

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru рассказали, как изменилась ситуация на рынке труда в Санкт-Петербурге с 20 по 26 апреля.

В этот период компании разместили на 23% меньше предложений о работе, чем в первую неделю апреля. При этом снижение спроса на персонал возникло во всех профессиональных областях.

В меньшей степени сократилось число вакансий для госслужащих (6%), топ-менеджеров и руководителей среднего звена (6%), а также специалистов из сфер ИТ и интернета (7%). Больше всего спрос на работников снизился в индустрии спорта и красоты, туризме и гостинично-ресторанном бизнесе.

Отмечается, что количество резюме, обновленных соискателями в период с 20 по 26 апреля в Санкт-Петербурге, сократилось на 2%, если сравнивать с показателем за предыдущую неделю. В среднем на одно вакантное место претендуют десять потенциальных работников. По данным hh.ru, настроения людей, находящихся в поисках работы, резко ухудшились.

«Доля неработающих соискателей, потерявших работу из-за текущего экономического кризиса, в том числе, по вине пандемии COVID-19, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 4,6%», — сообщают аналитики сервиса.

Специалисты утверждают, что во время пандемии, в первую очередь, под удар попали сотрудники в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнесов (15,6% по России), искусства, развлечений и массмедиа (11,8%), а также маркетинга, рекламы, PR (10,2%).

Индекс самочувствия соискателей на рынке труда Петербурга и Ленинградской области опустился до минимальной за всю историю проведения исследования отметки в минус 0,23 пункта, хотя еще в первом квартале он составлял минус 0,03 пункта.

«Индекс самочувствия» отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Показатель складывается из параметров, общий балл по которым дает возможность получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда.

Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.

Ранее 5-tv.ru писал, как оформить пособие по безработице во время карантина. Выяснилось, что увеличенная выплата в связи с утратой работы положена не каждому.