Как оформить пособие по безработице во время карантина

Выяснилось, что увеличенная выплата в связи с утратой работы положена не каждому.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Своя инструкция нужна тем, кто во время карантина решил оформить пособие по безработице. А таких с каждым днем все больше. Выплаты увеличили, и в условиях нерабочих недель 12 тысяч — посчитали нелишними даже те, кто годами тихо работал на себя.

Как зарабатывать на жизнь в условиях самоизоляции, а главное — что будет после, для многих самый важный вопрос. Кого-то сократили недавно, самые большие потери персонала среди ресторанов и гостиниц, кто-то и до пандемии не мог трудоустроится. Но буквально за последний месяц ситуация на рынке труда изменилась. Найти работу все сложнее. На каждую вакансию в среднем теперь десять резюме, раньше — было только шесть.

Кроме того, пока непонятно как официально встать на учет в период карантина? Центры занятости закрыты для посещений, а документа надо подать лично. Да и максимальные выплаты положены не всем. Сергей Лесков исследовал рынок труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы.

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Тема:
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