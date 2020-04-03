Как оформить пособие по безработице во время карантина

Своя инструкция нужна тем, кто во время карантина решил оформить пособие по безработице. А таких с каждым днем все больше. Выплаты увеличили, и в условиях нерабочих недель 12 тысяч — посчитали нелишними даже те, кто годами тихо работал на себя.

Как зарабатывать на жизнь в условиях самоизоляции, а главное — что будет после, для многих самый важный вопрос. Кого-то сократили недавно, самые большие потери персонала среди ресторанов и гостиниц, кто-то и до пандемии не мог трудоустроится. Но буквально за последний месяц ситуация на рынке труда изменилась. Найти работу все сложнее. На каждую вакансию в среднем теперь десять резюме, раньше — было только шесть.

Кроме того, пока непонятно как официально встать на учет в период карантина? Центры занятости закрыты для посещений, а документа надо подать лично. Да и максимальные выплаты положены не всем. Сергей Лесков исследовал рынок труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соблюдающие карантин водители жалуются на эвакуацию их автомобилей и штрафы.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112