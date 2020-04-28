Эксперт рассказала о ситуации на рынке труда в России во время пандемии
По словам пресс-секретаря hh.ru по Северо-Западу Ирины Жильниковой, в первую очередь под удар попали представители туристического, гостиничного и ресторанного бизнесов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru
Служба исследований hh.ru изучила индекс настроения соискателей — оценки самими работниками своего положения на рынке труда. Этот индекс колеблется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях, а «+1» — о стабильном самоощущении сотрудников.
Так, например, индекс самочувствия соискателей на рынке труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с 20 по 26 апреля опустился до минимальной за всю историю проведения исследования отметки в минус 0,23 пункта.
«Во втором квартале 2020 года индекс настроения соискателей упал до небывалого уровня. Повлиял на это и экономический кризис, в том числе спровоцированный COVID-19, и текущее положение неизвестности в нашей жизни, в принципе. Если обычно, доля сокращенных сотрудников, тех, кто отвечал, что они потеряли работу, составляла 10%, то теперь она составила 20%», — рассказала пресс-секретарь hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.
При этом 5% россиян, по словам специалиста, утверждают, что потеряли работу по вине именно пандемии. В первую очередь под удар попали представители туристического, гостиничного и ресторанного бизнесов.; искусства, развлечений, массмедиа; маркетинга, рекламы и PR.
«Более стабильно себя чувствуют на рынке труда представители сфер продаж, информационных технологий, медики и, как ни странно, начинающие специалисты. Но здесь может быть только одно объяснение — молодежь в меньшей степени склонна драматизировать ситуацию», — утверждает представитель hh.ru.
Ирина Жильникова отмечает, что тяжелее всех во время пандемии пришлось работникам из Москвы и Санкт-Петербурга. Стабильнее других чувствуют себя жители Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.
По словам пресс-секретаря hh.ru, сейчас соискатели снижают зарплатные ожидания. В большей степени идти на финансовые уступки работодателям готовы жители Северной столицы и Ленинградской области.
Ранее 5-tv.ru писал, что рынок труда в Санкт-Петербурге вошел в пике.
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