Служба исследований hh.ru изучила индекс настроения соискателей — оценки самими работниками своего положения на рынке труда. Этот индекс колеблется от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях, а «+1» — о стабильном самоощущении сотрудников.

Так, например, индекс самочувствия соискателей на рынке труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период с 20 по 26 апреля опустился до минимальной за всю историю проведения исследования отметки в минус 0,23 пункта.

«Во втором квартале 2020 года индекс настроения соискателей упал до небывалого уровня. Повлиял на это и экономический кризис, в том числе спровоцированный COVID-19, и текущее положение неизвестности в нашей жизни, в принципе. Если обычно, доля сокращенных сотрудников, тех, кто отвечал, что они потеряли работу, составляла 10%, то теперь она составила 20%», — рассказала пресс-секретарь hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

При этом 5% россиян, по словам специалиста, утверждают, что потеряли работу по вине именно пандемии. В первую очередь под удар попали представители туристического, гостиничного и ресторанного бизнесов.; искусства, развлечений, массмедиа; маркетинга, рекламы и PR.

«Более стабильно себя чувствуют на рынке труда представители сфер продаж, информационных технологий, медики и, как ни странно, начинающие специалисты. Но здесь может быть только одно объяснение — молодежь в меньшей степени склонна драматизировать ситуацию», — утверждает представитель hh.ru.

Ирина Жильникова отмечает, что тяжелее всех во время пандемии пришлось работникам из Москвы и Санкт-Петербурга. Стабильнее других чувствуют себя жители Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.

По словам пресс-секретаря hh.ru, сейчас соискатели снижают зарплатные ожидания. В большей степени идти на финансовые уступки работодателям готовы жители Северной столицы и Ленинградской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что рынок труда в Санкт-Петербурге вошел в пике.