Копии писем, отчетов и протоколов допросов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков передали в архивы на территории полуострова.

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов и их пособников в Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Scherl

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории Крыма в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

«УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю рассекречены архивные документы о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в период Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Копии писем, отчетов, протоколов допросов и иных документов передали в Государственный архив республики Крым и архив города Севастополя. Данные о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова рассекретили в рамках проекта «Без срока давности». Она направлен на разоблачение преступлений нацистов и увековечивание памяти жертв геноцида.

Нацисты оккупировали Крым осенью 1941 года, но Севастополь смогли захватить только в июле 1942-го. Полное освобождение Крыма советскими войсками завершилось взятием Севастополя 9 мая 1944 года. В годы оккупации крымчане оказывали сопротивление захватчикам с помощью подпольных и партизанских движений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как был обнаружен теплоход «Армения», затопленный фашистами в 1941 году. После атаки немецкой авиации он затонул всего за четыре минуты. Погибли около десяти тысяч человек — в несколько раз больше, чем на «Титанике». Плавучий госпиталь провел под водой 79 лет.

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