79 лет под водой: как обнаружили теплоход «Армения», затопленный фашистами в 1941 году

Специалисты РГО представили 27 апреля доказательства обнаружения обломков теплохода «Армения».

Этот плавучий госпиталь в ноябре 41-го года потопили немецкие летчики. Погибли по разным оценкам до десяти тысяч человек.

Точных списков нет, да и не будет. Зато место крушения теперь известно — среди обломков нашли судовой колокол с названием теплохода.

Мери Бадунц расскажет историю поисков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму нашли потопленный более 70 лет назад теплоход «Армения».