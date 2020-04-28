79 лет под водой: как обнаружили теплоход «Армения», затопленный фашистами в 1941 году
После атаки немецкой авиации «Армения» затонул всего за четыре минуты. Погибли, по некоторым данным, порядка десяти тысяч человек, в несколько раз больше, чем на «Титанике».
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Фото, видео: Видеоматериалы Центра подводных исследований РГО; 5-tv.ru
Специалисты РГО представили 27 апреля доказательства обнаружения обломков теплохода «Армения».
Этот плавучий госпиталь в ноябре 41-го года потопили немецкие летчики. Погибли по разным оценкам до десяти тысяч человек.
Точных списков нет, да и не будет. Зато место крушения теперь известно — среди обломков нашли судовой колокол с названием теплохода.
Мери Бадунц расскажет историю поисков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму нашли потопленный более 70 лет назад теплоход «Армения».
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