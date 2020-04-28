После атаки немецкой авиации «Армения» затонул всего за четыре минуты. Погибли, по некоторым данным, порядка десяти тысяч человек, в несколько раз больше, чем на «Титанике».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Видеоматериалы Центра подводных исследований РГО; 5-tv.ru

Специалисты РГО представили 27 апреля доказательства обнаружения обломков теплохода «Армения».

Этот плавучий госпиталь в ноябре 41-го года потопили немецкие летчики. Погибли по разным оценкам до десяти тысяч человек.

Точных списков нет, да и не будет. Зато место крушения теперь известно — среди обломков нашли судовой колокол с названием теплохода.

Мери Бадунц расскажет историю поисков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму нашли потопленный более 70 лет назад теплоход «Армения».

Читайте также

Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.50
-0.22 80.76
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:43
Видео: Жители Барселоны в самоизоляции исполняют песню Виктора Цоя
4:25
В Европе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса
4:05
«Русская Кардашьян» в бикини-ниточках впечатлила фанатов пышными формами
3:44
79 лет под водой: как обнаружили теплоход «Армения», затопленный фашистами в 1941 году
3:18
Трамп высказался о самочувствии Ким Чен Ына
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Женские имена, обладательницы которых находят свое счастье после 40 лет
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок