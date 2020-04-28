«Пожаловался, что ему холодно»: Раиса Рязанова рассказала о смерти сына

Трагический момент смерти единственного сына Данилы Перова описала народная артистка Раиса Рязанова. Актриса вспомнила роковую ночь на 22 января в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

По ее словам, днем накануне сын позвонил ей, чтобы поинтересоваться как дела. В разговоре сказал, что у него все нормально. Дальнейшие события Рязанова описала со слов невестки. Ночью до того, как лечь спать, Данила пожаловался жене, что ему холодно. Супруга пошла на кухню сделать чай. Когда она вернулась в комнату, поняла, что муж теряет сознание. Скорая помощь подоспела через семь минут. Приехавшие врачи сказали, что уже поздно.

Перов скончался на 52 году жизни, у него оторвался тромб. Прощание с актером прошло в театре «Содружество актеров Таганки», в котором он прослужил почти 25 лет.

Данила пошел по стопам матери в прямом смысле с пеленок — он впервые появился на экране в фильме «День и вся жизнь», когда ему не исполнилось и года. Современный зритель заслуженного артиста России знает по ролям в фильмах и сериалах «Отель „Элион“», «Леди Босс», «Дежурный ангел» «Универ», «Всегда говори „всегда“», «Марш Турецкого» и других.

Ранее 5-tv.ru писал, что Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного сына.