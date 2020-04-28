Популярная певица Мадонна выложила ролик в своем Instagram, где предстала перед фанатами в облегающем коротком черном платье с глубокой зоной декольте, выгодно подчеркивающей ее формы. На кадрах артистка стоит на коленях с тряпкой в руках, поверх которых надеты желтые перчатки.

Ролик состоит из архивных черно-белых и новых снимков звезды.

«На карантине все чисто, так что расслабься», — подписала пост Мадонна.

Instagram @madonna

Подписчики с восторгом оценили сексуальный образ певицы и отметили, что она выглядит очень горячо.

«Очень сексуальная домохозяйка!»

«Как горячо!»

«Вау, вы такая же сексуальная, как и всегда!» — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.