«Очень сексуальная домохозяйка»: Мадонна моет пол в откровенном наряде — фото
Фанаты восхитились эротичным образом певицы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @madonna, @stevenkleinstudio
Популярная певица Мадонна выложила ролик в своем Instagram, где предстала перед фанатами в облегающем коротком черном платье с глубокой зоной декольте, выгодно подчеркивающей ее формы. На кадрах артистка стоит на коленях с тряпкой в руках, поверх которых надеты желтые перчатки.
Ролик состоит из архивных черно-белых и новых снимков звезды.
«На карантине все чисто, так что расслабься», — подписала пост Мадонна.
Подписчики с восторгом оценили сексуальный образ певицы и отметили, что она выглядит очень горячо.
«Очень сексуальная домохозяйка!»
«Как горячо!»
«Вау, вы такая же сексуальная, как и всегда!» — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.
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