Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Российский лидер обратился к россиянам в финале большого совещания с министрами и губернаторами по ситуации с COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Владимир Путин в своем обращении к россиянам сравнил ситуацию с коронавирусом со Спартой. Речь президента РФ прозвучала в финале большого совещания с министрами и губернаторами по ситуации с COVID-19. Перед обращением к гражданам, российский лидер заявил о продлении нерабочих дней вплоть до 11 мая.
Он подчеркнул, что на передовой по борьбе с COVID-19 находятся российские медики, именно они держат основной удар, и ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения других. Владимир Путин еще раз подчеркнул о важности соблюдения самоизоляции.
«
Владимир Путин призвал не опускаться до варварства и привел несколько примеров из истории и мировой литературы.
Также лидер России напомнил о ценностях, которые наши предки передали современным россиянам.
Владимир Путин выразил уверенность, что в силах всех граждан РФ приблизить победу над коронавирусной инфекцией.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил подготовить план снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая.
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