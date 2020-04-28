Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Владимир Путин в своем обращении к россиянам сравнил ситуацию с коронавирусом со Спартой. Речь президента РФ прозвучала в финале большого совещания с министрами и губернаторами по ситуации с COVID-19. Перед обращением к гражданам, российский лидер заявил о продлении нерабочих дней вплоть до 11 мая.

«Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их и сравнивать нельзя. И слава Богу! Но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несет распространение коронавируса, делаем все возможное, чтобы его остановить» , — сказал Путин.

Он подчеркнул, что на передовой по борьбе с COVID-19 находятся российские медики, именно они держат основной удар, и ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения других. Владимир Путин еще раз подчеркнул о важности соблюдения самоизоляции.

« Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав. И в этой связи хочу еще раз сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений. Безусловная ценность современной цивилизации — это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она — эта формула — более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам» , — отметил Путин.

Владимир Путин призвал не опускаться до варварства и привел несколько примеров из истории и мировой литературы.

«Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная. Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слёз рассказ Джека Лондона „Закон жизни“. В нём речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код», — сказал Владимир Путин.

Также лидер России напомнил о ценностях, которые наши предки передали современным россиянам.

«С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России — ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей», — добавил Путин.

Владимир Путин выразил уверенность, что в силах всех граждан РФ приблизить победу над коронавирусной инфекцией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил подготовить план снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая.