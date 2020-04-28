Президент подчеркнул, что отменить все ограничения нельзя в один момент. В разных регионах решения по ним не должны приниматься «под копирку».

Путин поручил подготовить план снятия ограничений по коронавирусу с 12 мая

Фото: Известия / Александр Полегенько

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19. План должен быть готов к 5 мая и начать воплощаться с 12 мая.

«Поручаю Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза», — сказал глава государства.

По его словам, региональные власти должны получить такие рекомендации заблаговременно. У них должна быть неделя на подготовку к снятию ограничений. При этом субъекты РФ должны иметь возможность принимать разные решения, основываясь на реальной обстановке на месте.

«Нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить», — подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин напомнил о персональной ответственности губернаторов и министров за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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