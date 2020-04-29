Некоторые российские регионы продлили режим ограничительных мер на майские праздники.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Москва, Петербург и Московская область продлили режим ограничений из-за коронавируса до 11 мая включительно.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1110 человек — это вдвое больше, чем накануне. При этом 72 пациента не спасли. Общее число зараженных в стране — превысило 93 с половиной тысячи человек. Проведено уже более трех миллионов тестов на COVID-19.

Под наблюдением врачей в эти минуты из-за подозрений на инфекцию находится двести тысяч человек. Чтобы остановить резкий всплеск заболеваемости в российских регионах начали вводить новые ограничения, в том числе цифровые пропуска и обязательный масочный режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.57
0.07 80.77
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:23
Банк «РОССИЯ» передал средства индивидуальной защиты для врачей и медиков Ленобласти
5:04
«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад
4:34
Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 93 тысячи человек
4:15
Знаменитая модель Джиджи Хадид ждет ребенка
3:44
Путин призвал отказаться от походов в гости на майские праздники
3:17
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона человек

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок