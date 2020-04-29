Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 93 тысячи человек
Некоторые российские регионы продлили режим ограничительных мер на майские праздники.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Москва, Петербург и Московская область продлили режим ограничений из-за коронавируса до 11 мая включительно.
Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1110 человек — это вдвое больше, чем накануне. При этом 72 пациента не спасли. Общее число зараженных в стране — превысило 93 с половиной тысячи человек. Проведено уже более трех миллионов тестов на COVID-19.
Под наблюдением врачей в эти минуты из-за подозрений на инфекцию находится двести тысяч человек. Чтобы остановить резкий всплеск заболеваемости в российских регионах начали вводить новые ограничения, в том числе цифровые пропуска и обязательный масочный режим.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом.
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