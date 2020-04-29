Общее число инфицированных COVID-19 в России превысило 93 тысячи человек

Москва, Петербург и Московская область продлили режим ограничений из-за коронавируса до 11 мая включительно.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано 6411 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1110 человек — это вдвое больше, чем накануне. При этом 72 пациента не спасли. Общее число зараженных в стране — превысило 93 с половиной тысячи человек. Проведено уже более трех миллионов тестов на COVID-19.

Под наблюдением врачей в эти минуты из-за подозрений на инфекцию находится двести тысяч человек. Чтобы остановить резкий всплеск заболеваемости в российских регионах начали вводить новые ограничения, в том числе цифровые пропуска и обязательный масочный режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом.

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