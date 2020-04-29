Певица решила весьма оригинальным способом продемонстрировать свое сексуальное нижнее белье.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Певица Настя Каменских решила развлечь подписчиков в Instagram, находясь в самоизоляции. Артистка опубликовала в соцсети весьма «горячий» ролик: под знаменитый трек «You can live your hat» из эротической кинокартины в кадре появилась рука, бросившая на пол пиджак, сексуальное нижнее белье… А потом на видео появилась сама звезда в безразмерной толстовке, домашних шортах и с растрепанным пучком на голове.

«Ежедневная рутина», — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @kamenskux

Забавный ролик буквально «взорвал» сеть — за несколько часов его посмотрели больше полумиллиона пользователей. Фанатов восхитили чувство юмора кумира и ее запредельно высокий уровень самоиронии. Поклонники оставили под видео больше шести сотен восторженных комментариев.

«Обожаю вас!»

«Как круто, реалистично»;

«Семейная жизнь»;

«Класс», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап запустил в Настю Каменских пультом от телевизора. В шуточном ролике рэпер показал, как сдают нервы у сидящих на карантине.

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