Потап запустил в Настю Каменских пультом от телевизора
Рэпер показал, как сдают нервы у сидящих на карантине.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Вынужденная изоляция в связи со вспышкой коронавируса постепенно может сделать человека более раздражительным. Забавный ролик с таким посылом выложил в своем Instagram-аккаунте Алексей Потапенко, известный как рэпер Потап.
Артист снял короткое постановочное видео, в котором показал, чем занимается во время пребывания на карантине с супругой Настей Каменских. Певица сидит на диване, и с помощью голосового управления перебирает телешоу.
«No, no, no», — повторяет она с недовольным выражением лица.
Сидящий рядом в плюшевой ушанке Потап в итоге не выдерживает и с криком запускает в жену пультом от телевизора.
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