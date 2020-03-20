Потап запустил в Настю Каменских пультом от телевизора

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Валентин Черников
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Рэпер показал, как сдают нервы у сидящих на карантине.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Вынужденная изоляция в связи со вспышкой коронавируса постепенно может сделать человека более раздражительным. Забавный ролик с таким посылом выложил в своем Instagram-аккаунте Алексей Потапенко, известный как рэпер Потап.

Артист снял короткое постановочное видео, в котором показал, чем занимается во время пребывания на карантине с супругой Настей Каменских. Певица сидит на диване, и с помощью голосового управления перебирает телешоу.

Instagram @realpotap

«No, no, no», — повторяет она с недовольным выражением лица.

Сидящий рядом в плюшевой ушанке Потап в итоге не выдерживает и с криком запускает в жену пультом от телевизора.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский предположил у себя коронавирус.

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