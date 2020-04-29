Рост числа обманутых дольщиков может произойти в России
Если ограничительные меры продлятся еще несколько месяцев, застройщики будут вынуждены переносить сроки сдачи жилья.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; Известия / Алексей Агарышев, Константин Кокошкин
В России может появиться 135 тысяч обманутых дольщиков. Такой прогноз Рейтингового агентства строительного комплекса приводят «Известия».
Эксперты пришли к этому выводу исходя из того, что если ограничительные меры по борьбе с коронавирусом продлятся до середины лета, то застройщики будут вынуждены переносить сроки сдачи в эксплуатацию своих объектов. Согласно подсчетам, к концу 2020 года рискуют стать банкротами порядка одной тысячи девелоперов. В столичном регионе застройщики могут понести убытки на сумму около 170 миллиардов рублей, по стране сумма может составить до 550 миллиардов.
В случае, если ограничения будут сняты до конца весны, то число обманутых дольщиков составит около 90 тысяч человек. Поэтому участники отрасли надеются, что запрет на строительство будет снят уже после майских праздников — хотя бы в Москве и Подмосковье.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Вологодской области обманутые дольщики наконец получили ключи от своих квартир.
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