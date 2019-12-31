В Вологодской области обманутые дольщики наконец получили ключи от своих квартир

Долгожданный новогодний подарок получили обманутые дольщики из Вологодской области. В поселке Кувшиново ввели в эксплуатацию шестиэтажный жилой дом на 206 квартир. Благодаря соглашению с правительством региона, инвестор достроил объект в рекордные полгода. И уже сейчас люди могут въезжать в новые квартиры. Все коммуникации уже подключены.

«Решение было принято на инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области Олеге Александровиче Кувшинникове еще в конце 2018 года. Был определен инвестор. И вот сейчас декабрь 2019 года, вы видите, что объект полностью сдан. Решили вопрос 600 обманутым дольщикам», — заявил первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

«Мы были рады, что все-таки взялись достраивать наш дом. Наконец то я все-таки дождалась. Ключи получила», — рассказала жительница Вологодской области Яна Сухарева.

Проблемы обманутых дольщиков успешно решают в Вологодской области уже несколько лет. Замороженные строительные объекты отдают застройщикам только после тщательной проверки. Взамен в рамках областного законодательства инвесторы получают возможность взять в аренду земельный участок без проведения торгов.