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В Вологодской области обманутые дольщики наконец получили ключи от своих квартир

, 9:23 Эфирная новость 16

Проблемы обманутых дольщиков в регионе успешно решают уже несколько лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Markus Scholz, 5-tv.ru

Долгожданный новогодний подарок получили обманутые дольщики из Вологодской области. В поселке Кувшиново ввели в эксплуатацию шестиэтажный жилой дом на 206 квартир. Благодаря соглашению с правительством региона, инвестор достроил объект в рекордные полгода. И уже сейчас люди могут въезжать в новые квартиры. Все коммуникации уже подключены.

«Решение было принято на инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области Олеге Александровиче Кувшинникове еще в конце 2018 года. Был определен инвестор. И вот сейчас декабрь 2019 года, вы видите, что объект полностью сдан. Решили вопрос 600 обманутым дольщикам», — заявил первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

«Мы были рады, что все-таки взялись достраивать наш дом. Наконец то я все-таки дождалась. Ключи получила», — рассказала жительница Вологодской области Яна Сухарева.

Проблемы обманутых дольщиков успешно решают в Вологодской области уже несколько лет. Замороженные строительные объекты отдают застройщикам только после тщательной проверки. Взамен в рамках областного законодательства инвесторы получают возможность взять в аренду земельный участок без проведения торгов.

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