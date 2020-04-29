«Оскар» переходит в онлайн-формат

Американская киноакадемия впервые в своей истории меняет правила. В связи с пандемией, на премию «Оскар» смогут претендовать фильмы, не попавшие в прокат.

Ранее обязательным условием были показы фильма в кинотеатрах, но сейчас они закрыты. Теперь к номинации на «Оскар» принимают картины, показанные только в интернете. А это шанс даже начинающим режиссерам попасть в высшую кинолигу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто чаще других играл плохих парней в кино.

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