«Оскар» переходит в онлайн-формат
В связи с пандемией, на премию американской киноакадемии смогут претендовать фильмы, не попавшие в прокат.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Arno Burgi; 5-tv.ru
Американская киноакадемия впервые в своей истории меняет правила. В связи с пандемией, на премию «Оскар» смогут претендовать фильмы, не попавшие в прокат.
Ранее обязательным условием были показы фильма в кинотеатрах, но сейчас они закрыты. Теперь к номинации на «Оскар» принимают картины, показанные только в интернете. А это шанс даже начинающим режиссерам попасть в высшую кинолигу.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто чаще других играл плохих парней в кино.
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