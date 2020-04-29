О рождении здорового наследника объявили политик и его невеста Кэрри Симондс.

У британского премьер-министра Бориса Джонсона родился сын

Фото: www.globallookpress.com / Rob Pinney

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс объявили о рождении сына. Об этом сообщает News.sky.com со ссылкой на пресс-секретаря политика.

В настоящий момент мама и малыш чувствуют себя хорошо, они находятся в одной из лондонских больниц. Счастливые родители поблагодарили медперсонал клиники за отличную работу.

55-летний Джонсон и 31-летняя Симондс — первая в истории Великобритании неженатая пара, живущая в резиденции премьеров.

Борис Джонсон имеет еще четырех детей от предыдущих отношений с юристом Мариной Уилер: 27-летнюю Лару, 25-летнего Майло, 23-летнюю Кассию и 21-летнего Теодора.

В конце марта у британского премьера появились симптомы коронавируса. 5 апреля Бориса Джонсона госпитализировали для проведения анализов. На следующий день главу правительства Великобритании поместили в отделение интенсивной терапии.

12 апреля Бориса Джонсона выписали. Некоторое время он восстанавливался в своей загородной резиденции. Однако уже 27 апреля премьер-министр вышел на работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналисты рассказали о проблемах Бориса Джонсона с женщинами.

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