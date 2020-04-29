Американский «перевал Дятлова»: пять молодых людей умерли в горах один за другим

История гибели молодых баскетболистов из городка Юба-Сити на юге США получила название американского «перевала Дятлова». Она также произошла в феврале, но не в 1959-м, а в 1978 году, а отправившихся людей в горы насчитывалось не девять, а пять. Но разгадка событий, произошедших в Калифорнии, не найдена до сих пор, пишет сайт KP.RU.

Вечером 24 февраля пятеро молодых людей в возрасте от 24 до 32 лет на автомобиле одного из них отправились в соседний городок Чико посмотреть игру студенческого турнира по баскетболу. После игры поздно вечером, пятерка — так впоследствии их окрестила полиция — зашла в пригородный продмаг. Купили закуску и пакеты с молоком. Алкоголя не брали, поскольку на следующий день у них самих намечался матч. С тех пор живыми их никто не видел.

25 февраля пустую машину нашли на перевале в горах, в 110 километрах от Чико и вдалеке от любого прямого пути между этим городом и их родным Юба-Сити. Автомобиль был исправен, и в нем оставалось полбака бензина. Накануне прошел буран, и машина завязла в снегу. Пятеро крепких парней вполне могли ее вытолкать, но не сделали этого.

Впоследствии единственный человек, находившийся неподалеку, указал, что в ту ночь случайно наблюдал на дороге странную процессию людей с огнями. Кто это был, и связан ли этот факт с пятеркой, осталось невыясненным.

4 июня в 31 километре от места нахождения машины группа рейнджеров посетила один «горный приют». Так в США называют трейлеры на колесах на укромной поляне, которыми могут пользоваться лесничие во время дальних походов. В трейлере обнаружили труп самого старшего из пропавших — Теда Вайра, завернутый в восемь простыней. Его ноги были обморожены, началась гангрена. Вряд ли парень укутался сам — это вызвало бы сильнейшую боль, кто-то его завернул.

Все припасы для обогрева оставались нетронутыми. При этом эксперты установили, что Вайр оставался в трейлере живым 13 недель с момента попадания туда. Умер, вероятно, от голода. Он весил 90 килограммов, а перед смертью — 45.

На полпути от домика до машины вскоре обнаружили тела двух других пропавших — Джека Мадруги и Билла Стерлинга. Возможная причина смерти — переохлаждение. В трех километрах от трейлера нашли фрагменты позвоночника и одежды четвертого — Джека Хьюэтта. При этом его череп находился еще сотней метров дальше. Тело пятого из группы — Гэри Матиаса — так и не нашли. Он до сих пор числится пропавшим без вести.

Вероятнее всего, роковую роль сыграл тот факт, что все пятеро имели разные формы умственной отсталости. Возможно, они растерялись в экстремальной ситуации. Почему-то пятерка оставила машину и двинулась в сторону дома пешком. В пути двое насмерть замерзли. Остальные с тяжелыми обморожениями дотащились до охотничьего трейлера. Припасы взять побоялись, решив, что за это их могут наказать. Оставив Вайра, который уже не мог ходить, Хьюэтт попытался выйти к людям. Но, скорее всего, нарвался на медведя.

Не исключено и то, что молодые люди стали жертвами сектантов.

«Допустим, пятерке кто-то пообещал: приезжайте в глухое место, проведем обряд, и вы победите на матче. А в лесу их принесли в жертву. Простыни, намотанные на Вайра, могли быть не заботой друзей, а частью какого-то безумного обряда. Недаром случайный свидетель вспоминал: через перевал в час исчезновения ребят двигалась странная процессия», — предположил кандидат психологических наук Александр Невеев.

Так или иначе, правда об этом случае вряд ли когда-то станет известна.

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