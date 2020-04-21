Казахстанский перевал Дятлова: Причина гибели петропавловских туристов на Байкале много лет остается тайной

Все случилось внезапно и напоминало фильм ужасов: на пятый день похода, после ночевки, парнями и девушками будто бы овладело безумие — ни с того ни с сего они начали биться головой о камни, изо рта у них шла пена, и все они один за другим скончались. Только одна участница похода выжила. Она и рассказала, как все случилось, но не смогла назвать ни причину гибели своих друзей, ни почему выжила она сама. Vox Populi попытался разобраться, что произошло в том смертельном походе.

voxpopuli.kz

Хребет Хамар-Дабан в горах Восточные Саяны на Байкале — один из самых загадочных и мистических уголков на земле. Шаманские места. В древности здесь совершались обряды жертвоприношений, считалось, что тут находится вход в мистическую Шамбалу, которую охраняют горные духи. Нередко здесь можно услышать и истории о разгуливающем по местным лесам снежном человеке и об инопланетных пришельцах, приземлявшихся поблизости…

Именно сюда в августе 1993 года отправилась группа молодых туристов петропавловского клуба «Азимут» во главе со своим руководителем, мастером спорта по туризму Людмилой Коровиной. Здесь, на пике Ретранслятор (гора Тритранс), они устроили последний привал, здесь и погибли.

Этих ребят в Петропавловске помнят многие, хотя после трагедии прошло уже почти 27 лет. Саму историю в городе называют «нашим перевалом Дятлова». В этих двух трагедиях действительно много общего.

voxpopuli.kz

Людмилу Ивановну Коровину в Петропавловске вспоминают как человека интересного, яркого, увлеченного. Она жила туризмом, горами, возглавляла туристический клуб «Азимут», действовавший при педагогическом училище. Людмила Ивановна сплотила вокруг себя многих молодых людей, научила их обожать горы. Она водила своих подопечных на Тянь-Шань, на Алтай и на Саяны. В ее спортивной копилке походы разных категорий сложности — от первой и до пятой.

Кто был в группе

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Александру Крысину было 23 года. В 1993 году он уже учился в «Бауманке» в Москве. В то лето он сдал сессию и отправился на Хамар-Дабан со своей наставницей, с которой познакомился еще подростком: пришел в турклуб лет в 12 и остался. Он совершил десятки походов, был крепким, спортивным парнем, моржевал. А еще, говорят, он был влюблен в дочку Людмилы Коровиной, и в то самое лето просил у нее Наташиной руки. Что ответила Людмила Ивановна — неизвестно, но судя по тому, что Сашу она называла «сынок», она не была против.

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Денису Швачкину было 19. И хотя он тоже был участником турклуба, хорошо знал Коровину и ходил с ней в походы, в байкальскую группу он попал случайно. Его взяли вместо парня, который не смог пойти в поход — не отпустили родители. Родители самого Дениса в те дни были на курорте. Сын уехал в Забайкалье, оставив им записку: «Поехал в горы, скоро вернусь»…

voxpopuli.kz

Татьяне Филипенко было 24 года. Она работала секретарем в педучилище — воспитанная, добрая и милая девушка. Таня очень любила горы. Ходила с Коровиной в походы первой и второй категорий сложности.

voxpopuli.kz

Виктории Залесовой было 16 лет. Ее Людмила Коровина не хотела брать на Хамар-Дабан, считала, что ей в походе будет сложно. Но Вика так хотела на Байкал, что упросила свою маму позвонить Коровиной и уговорить ее. Дядя Вики вспоминает, что постоянно уговаривал племянницу бросить туризм, в этот раз она пообещала ему, что это ее последний поход, мол, сходит на Хамар-Дабан и больше в горы не пойдет… Слова девушки оказались пророческими.

voxpopuli.kz

Тимур Бапанов — самый младший из участников байкальского похода. Ему было всего 15 лет. Можно сказать, что он вырос в горах. Его родители увлекались спортивным туризмом и неоднократно бывали в походах разной сложности вместе с Людмилой Коровиной. Когда родителям Тимура отдали его вещи, мама, разбирая его рюкзак, нашла фотоаппарат, который парень брал с собой в поездку. Пленку проявили и напечатали фотографии, на которых запечатлены последние дни жизни ребят.

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Выжившей Валентине Уточенко в августе 1993-го было 17 лет. Деревенская девушка училась в педучилище по двум специальностям — учитель труда и инструктор школьного туризма, поэтому и оказалась в турклубе. Это был ее третий поход с Людмилой Коровиной.

Как проходил поход

В начале августа 1993-го группа отправилась в горы от исходного пункта — поселка Мурино, который находится на южном берегу Байкала, в предгорьях Хамар-Дабана. В это же время по другому маршруту в тех же краях шла еще одна группа петропавловских туристов, в составе которой была 17-летняя дочь Людмилы Ивановны Наталья. Еще до поездки мать и дочь договорились встретиться в условленном месте на пересечении двух маршрутов в горах.

За пять дней после старта группа Коровиной успела преодолеть значительную часть своего пути — порядка 70 километров. 4 августа группа устроила привал на высоте 2 300 метров, на вершине пика Ретранслятор (гора Тритранс). Свой последний привал… Отмечается, что место это — совершенно голая часть гор, ее даже сравнивают с марсианскими пейзажами: здесь нет практически никакой растительности, и живность почти не встречается, только камни, трава и ветер. На этом месте группа переночевала.

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Из объяснительной Валентины Уточенко, которую она писала после своего спасения:

«5 августа, 10 часов утра. Пришел Саша Крысин, сказал, что они намокли и замерзают. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз. Прошли метров 10, стал падать Крысин. Стали его поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз. Но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня Филипенко достала тент, и остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши Крысина были огромные. Безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику Залесову вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис Швачкин спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура Бапанова. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник, укрылась тентом. Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше — Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес».

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Позже Валентина расскажет, что когда они остановились на ночевку, была нормальная погода, а потом резко изменилась — подул сильный шквалистый ветер, пошел ливневый дождь, палатки уносило.

«Все боролись за свою жизнь, но не хватило сил. Началась паника… Ребята действительно стали вести себя неадекватно, биться головой о камни, раздеваться. Мы с Денисом оставались последними, мы пытались их спустить, но они убегали, вырывались… Потом упал Денис, он меня толкал, чтобы я сползала вниз. Он мой спаситель. У нас просто не хватило сил. Всех сдувало… Все погибли очень быстро. Это было как страшный фильм ужасов — все, что творилось на этом спуске», — рассказывала Валентина.

Утром Валентина вернулась к месту трагедии, забрала компас и карту из рюкзака Коровиной. Дальнейшие четыре дня прошли, по ее словам, как в тумане — она просто шла домой с одной мыслью, что ее там ждет мама.

«Я очень хотела жить, — говорила Валентина. — Помнила, что меня дома ждет мама. Я представляла, как она расстроится, если что случится… В какой-то момент я спустилась к реке, и меня нашла группа киевлян, которые сплавлялись на катамаранах. Это был счастливый случай, что они меня нашли в этой пустой тайге. Они меня настраивали, чтобы я не ушла в себя, чтобы рассказала, где лежат ребята… Может, я и выжила, чтобы выполнить определенную миссию — чтобы ребят нашли и чтобы родители смогли их похоронить».

Валентина предполагает, что не погибла со всеми, так как оказалась сильнее их физически, так как она девушка деревенская — и на лесоповал с родителями ездила, и сено косила, года три серьезно занималась лыжами. Но назвать причины смерти своих товарищей она не может, даже не представляет, почему так случилось.

По ее словам, после трагедии она долго была в шоковом состоянии, лечилась. А потом родители приняли решение, что семье лучше уехать из Петропавловска, чтобы забыть прошлое и начать жить заново: всей семьей они переехали в Челябинск.

Повторение «перевала Дятлова»

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Искали погибших очень долго. Погибли они 5 августа, а тела нашли только 26-го: то погода мешала, то не могли определить место…

Руководитель поискового отряда «Поиск», юрист Николай Федоров, который в то время был в группе спасательной экспедиции, вспоминает, что когда в Петропавловск пришла информация о трагедии, он с коллегами полетел самолетом на место происшествия.

«Нас всех собрали и в команде из шести человек отправили на место трагедии. Была задача: найти тела погибших. Когда мы прилетели, тела уже были найдены и подготовлены, — вспоминает Николай Федоров. — Нам спасатели рассказали, что когда ребят нашли, картина была жуткая… Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое — босиком. Прошло уже двадцать дней, тела были полуразложившиеся… В Улан-Удэ было произведено вскрытие. Согласно заключению экспертов, все погибли от переохлаждения. Почему, замерзая, участники похода сняли с себя обувь и скидывали одежду, вместо того, чтобы одеться теплее? Эти вопросы остались без ответов».

Николай Николаевич соглашается, что эта история очень схожа с гибелью группы Дятлова, которая случилась на 34 года раньше, в феврале 1959-го, на Уральских склонах. Численность группы «дятловцев» составляла десять человек, в живых тоже остался один (из-за болезни он был вынужден прервать восхождение и вернуться назад).

Так же, как и в случае с петропавловцами, трупы туристов начали находить только спустя три с половиной недели, с травмами внутренних и внешних органов. На многих не было верхней одежды. Палатка была разрезана изнутри, личные вещи остались брошенными. Создавалось впечатление, что туристы были сильно напуганы и в спешке покидали палатку. Официальная версия гибели — стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии. Смерть же наступила вследствие массового обморожения.

«В трагедии, случившейся 5 августа 1993 года, мистики ничуть не меньше, — считает поисковик. — Смерть наших туристов озадачила всех — и спасателей, и родственников погибших, да всех! Ну как могли молодые крепкие люди погибнуть летом от переохлаждения на достаточно небольшой горной высоте?»

Версии случившегося: отравление озоном, переохлаждение, химическое оружие…

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Житель Петропавловска, воспитанник Людмилы Коровиной и исследователь тех событий Евгений Ольховский (который тогда тоже должен был идти на Хамар-Дабан, но вынужден был изменить планы) тоже не верит в версию переохлаждения. С его слов, Людмила Ивановна как профессионал строго следила за тем, чтобы ребята были обеспечены питанием и не замерзали.

«У Коровиной люди в минус 50 не замерзали, а тут на тебе… Я в инопланетян скорее могу поверить, но чтоб у Коровиной люди замерзли. Я с ней с десяток походов прошел и знаю, о чем говорю! Возможно, произошло отравление озоном. Был сильный грозовой фронт, может быть, ребята попали в высокую концентрацию озона, вот организм и не выдержал», — делится своей версией Евгений.

Известно, что при отравлении озоном происходит массовый отек легких и разрыв сосудов. Как в таких условиях повезло остаться в живых Валентине? По мнению исследователя, причины —особенности организма и натренированность.

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Была версия, что петропавловские туристы умерли от истощения. В частности, в этом был уверен Юрий Голиус, заслуженный спасатель России, который руководил спасательной операцией на Хамар-Дабане в 1993 году.

Он утверждал, что во время поисковых работ спасатели нашли стоянку группы и всего одну пустую банку из-под тушенки, которую делили на семерых и ели по чуть-чуть. Голиус настаивал, что знал Коровину и раньше, и она якобы практиковала школу выживания.

Однако эту версию опровергали и Валентина Уточенко, которая отмечала, что питались они сбалансировано, и дочь Людмилы Ивановны Наталья.

Наталья Коровина вспоминает:

«Мне говорили, это твоя мать виновата в гибели, они замерзли, недоедали… Это просто бред! Мама — человек, который столько внимания уделял безопасности, начиная с того, что у тебя в рюкзаке и во что ты одет… Я не видела никаких заключений, я не видела тело. Вызвали меня всего один раз, и это был не следственный отдел. Мне передали деньги и жестко сказали, чтобы никаких вопросов я не задавала».

Наталья отмечает, что тот поход был странным во всех отношениях. Помнит липкий туман, когда нечем было дышать. Помнит, как они не дождались группу мамы в месте, где договаривались, и уехали в Петропавловск.

Она считает, что причина гибели ее мамы и ребят в том, что они надышались газами неизвестного происхождения — возможно, искусственного.

voxpopuli.kz

Родственники Александра Крысина уверены, что Саша просто не мог замерзнуть, ведь он не только был опытным туристом, но еще и моржевал.

По их версии, ребята погибли из-за испытаний химического оружия. Сестра Саши Ирина Молчанова рассказала, что им не разрешали открывать и проверять гробы. Ребят хоронили спустя месяц после гибели, и смотреть уже было не на что.

«Похороны взял на себя город, в педучилище стояли шесть гробов. Чтобы похоронить, перекрывали улицы, так много народа было… А потом закопали — и все, тишина. Никто ничего нам не объяснил… Он (Саша — прим. ред.) был самый крепкий из них, почему он погиб первый? Мы уверены, что это химия, отравление. Но как было все загадкой, так и осталось…» — заключили родные Александра Крысина.

Не нашла объяснений смерти сына и мать Тимура Баланова Галина Бапанова. По ее словам, официального опознания не было.

«Их просто привезли в подписанных цинковых гробах и выдали свидетельства о смерти, в которых в графе „Причина смерти“ было написано „Замерз в горах“. Муж очень тяжело переживал, через некоторое время у него случился инсульт, и он умер», — рассказала женщина.

В версию смерти от переохлаждения она тоже не верит.

«Когда есть теплая одежда и человеку холодно, он надевает ее на себя. Они этого не сделали. И подозревать, что они одномоментно выбились из сил, нет оснований. Какие-то случились чрезвычайные обстоятельства, какие именно — не знаю… Я поняла, что этой картины нам не узнать», — заключила Галина Бапанова.

voxpopuli.kz

Была еще одна версия случившегося, которую озвучивали в Петропавловске: якобы причиной гибели стало… банальное отравление китайской тушенкой. Однако признаков отравления у группы не было, и патологоанатомы отравляющих веществ в тканях не обнаружили.

«Мое предположение: шел антициклон, и был сильный ветер. Начались магнитные колебания, в движение пришли огромные потоки воздуха, которые создали инфразвук, и он мог подействовать на психику. Отдельные скалы под сильным ветром могут становиться инфразвуковым генератором огромной мощности, что вызывает у человека состояние паники, безотчетного ужаса», — отмечает член поисковой группы Николай Федоров.

В общем, версии, тайны, загадки, и вопросов гораздо больше, чем ответов…

voxpopuli.kz

Могилы ребят на Новопавловском кладбище Петропавловска выстроены в ряд: первая — Людмила Ивановна Коровина, за ней ребята, будто бы идут по горной тропе…

«Я не могу найти ответ ни на один вопрос. Я не про банальное „за что“, я хочу знать, кто это сделал и почему это так резко все замяли и нашли одного виновного — маму. Этот рассказ не завершен… И поэтому боль остается», — цитирует Наталью Коровину Vox Populi.