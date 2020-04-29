Студенты-медики пришли на помощь врачам в борьбе с коронавирусом

Персонал больниц сейчас работает на пределе возможностей, каждый день рискуя здоровьем и жизнью, но рук все равно не хватает.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

С минуты молчания началось сегодня заседание петербургского Законодательного собрания — депутаты почтили память медиков, умерших из-за коронавируса. Персонал больниц сейчас работает на пределе возможностей, каждый день рискуя здоровьем и жизнью. Даже те, кто переболел коронавирусом, не раздумывая, снова идут спасать людей в больницы. Но рук все равно не хватает. Поэтому на помощь врачам и медсестрам бросились студенты-медики.

Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова — о героях нашего времени. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банк «РОССИЯ» передал средства индивидуальной защиты для врачей и медиков Ленобласти.

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