Банк «РОССИЯ» передал средства индивидуальной защиты для врачей и медиков Ленобласти

Среди погибших во время пандемии в России уже более 70 медработников, в траурном списке девять имен — врачей и медсестер Петербурга и Ленобласти. Они были на передовой. Погибли, защищая нас.

Во вторник банк «РОССИЯ» передал в лечебные заведения Ленинградской области партию столь необходимых средств для безопасной работы: спецкостюмы, очки, перчатки, респираторы.

Полина Панасицкая о том, как бизнес поддерживает тех, кто сегодня спасает нас.

Из одних рук в санитарных перчатках коробки аккуратно передают в другие. В кузове выстраивают ровными рядами и фиксируют, чтобы ценный груз ни в коем случае не пострадал при перевозке.

Врачи и медперсонал работают круглосуточно. В борьбе с коронавирусом именно они остаются на передовой, потому так важно обеспечить им максимальную безопасность. В коробках средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы. Новая партия медицинских материалов первой необходимости отправляется в больницы Ленинградской области.

Сейчас в регионе подтвержден 781 случай заболевания COVID-19. Уже есть первые жертвы. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, погибла медсестра Гатчинской больницы. Сотрудники медучреждений принимают на себя основной, самый сильный удар. Чтобы его смягчить и свести вероятность новых потерь к минимуму. Эту партию медпомощи от банка «РОССИЯ» передадут врачам, медсестрам и санитарам областных больниц и медпунктов.

«Эти коробки — это помощь от банка „РОССИЯ“ Ленобласти. Это важно, потому что мы понимаем, что-то, что происходит — пандемия коронавируса, это тот случай, когда помощь медикам, которые находятся на первом краю обороны, является весомой», — говорит Савва Филиппович, генеральный директор ЛОГП «Ленфарм».

В регионе под инфекционные уже перепрофилированы 11 медицинских стационаров. Обновляется автопарк скорой помощи. В середине апреля банк «РОССИЯ» уже передал медучреждениям Ленинградской области новые автомобили, оборудованные аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и кислородотерапией. Реанимобили уже вышли на линии и за эти несколько недель врачи на них спасли не одну жизнь.

«Сегодня пациент с COVID может оказаться в любом медицинском учреждении, и все наши медицинские работники нуждаются в защите, и в поликлиниках, и в стационарах. Мы как получатель этого замечательного дара будем распределять эти средства во всех медицинские организации Ленинградской области», — рассказывает Татьяна Тюрина, главный врач Ленинградской областной клинической больницы.

Медики региона, наблюдая за динамикой распространения коронавируса, осторожно говорят о выходе на плато заболеваемости. Однако строить точные прогнозы пока рано. Переданные перчатки повышенной прочности или бахилы с противовирусной защитой, конечно, помогут обеспечить безопасную работу врачей.

Но основное противовирусное оружие — сознательность и самоизоляция. Это не чья-то чужая беда, только от нас зависит результат. Жители области, врачи, бизнес — в борьбе с эпидемией должны объединиться и выстоять вместе, вместе с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что банк «РОССИЯ» передал Петербургу медицинское оборудование для борьбы с COVID-19.

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