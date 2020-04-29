УАЗ выпустил автодом на базе «буханки»

Ульяновский автозавод представил автодом «Байкал» на базе фургона 3909 «Комби» («буханка»), пишут «Известия». Кемпинговую модель разработали с партнерской компанией «Люкс Форм».

Комплект доработок включает в себя дополнительная крыша из стеклопластика с подъемным механизмом. Благодаря ей высота салона с поднятым верхом достигает двух метров. Это позволяет разложить на верхнем ярусе двуспальную кровать. Еще одно спальное место имеется внизу.

Конфигурация также предусматривает шкаф для гардероба и кухню со всем необходимым. В нее входят раковина, холодильник, баки для воды, столешница для плиты, шкафчики и выдвижные столики.

В списке опций есть выдвижной тент, биотуалет, несколько вариантов подъемной или стационарной крыши, отделки салона и экстерьера.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин.