Новая модификация «Байкал» оборудована спальными местами, платяным шкафом, биотуалетом и кухней со всем необходимым.

УАЗ выпустил автодом на базе «буханки»

Фото: Пресс-служба УАЗ

Ульяновский автозавод представил автодом «Байкал» на базе фургона 3909 «Комби» («буханка»), пишут «Известия». Кемпинговую модель разработали с партнерской компанией «Люкс Форм».

Комплект доработок включает в себя дополнительная крыша из стеклопластика с подъемным механизмом. Благодаря ей высота салона с поднятым верхом достигает двух метров. Это позволяет разложить на верхнем ярусе двуспальную кровать. Еще одно спальное место имеется внизу.

Конфигурация также предусматривает шкаф для гардероба и кухню со всем необходимым. В нее входят раковина, холодильник, баки для воды, столешница для плиты, шкафчики и выдвижные столики.

В списке опций есть выдвижной тент, биотуалет, несколько вариантов подъемной или стационарной крыши, отделки салона и экстерьера.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.69
-0.88 80.05
-0.72
ТОП-4 женщин по знаку зодиака, способных променять любовь на богатство

Последние новости

20:39
Более двухсот тысяч рублей похитила у воспитанника замдиректора детского дома в Петербурге
20:30
Нарколог рассказал о состоянии Даны Борисовой
20:21
Что за семья жила в сгоревшем доме в Выборге?
20:12
«Акробатка»: звезда «Папиных дочек» показала растяжку на уличном турнике
20:09
Мурашко: На фоне улучшения ситуации с коронавирусом может появиться новая волна
20:03
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и сферу жизнеобеспечения

Сейчас читают

«С каждым днем все красивее»: Глюкоза снялась обнаженной в прозрачном дождевике
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
«Вторая по красоте после Джоли»: Бледанс показала себя 25 лет назад

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок