Крупнейшие автопроизводители России возобновляют сборку машин
АвтоВАЗ, УАЗ, «Группа ГАЗ» и Автотор вновь запустили конвейеры.
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Российские автопроизводители возобновили работу конвейеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы АвтоВАЗа, УАЗа, «Группы ГАЗ» и Автотора.
Волну запуска производств начал КАМАЗ. 6 апреля после недельного простоя завод заработал вновь. По словам генерального директора предприятия Сергея Когогина, за этот перерыв промышленный гигант потерял два миллиарда рублей. Примеру КАМАЗа частично последовали «Группа ГАЗ» и группа Sollers Вадима Швецова. С 13 апреля выпуск машин в привычном режиме возобновляют УАЗ и АвтоВАЗ.
Неделей ранее тольяттинский завод вывел на работу менеджеров и разработчиков новых проектов. Теперь руководство компании согласовало новые графики сменности сотрудников на период с 13 по 30 апреля.
Работу возобновляют с учетом требований Роспотребнадзора о введении профилактических мер в условиях пандемии коронавируса. На АвтоВАЗе и других предприятиях будут следить за соблюдением дистанции между людьми, за закупкой масок и дезинфицирующих средств, обработкой производственных помещений, обеззараживанием воздуха.
Ранее 5-tv.ru писал, что продажи автомобилей в России резко выросли по итогам марта.
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