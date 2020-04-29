«Произошла катастрофа»: Дана Борисова потеряла любимые туфли Jimmy Choo

Популярная телеведущая Дана Борисова поделилась со своими подписчиками настоящей трагедией: во время съемок популярной телепердачи на одном из федеральных каналов из гримерки исчезли ее любимые туфли Jimmy Choo. Девушка сообщила об этом в сторис в Instagram.

«В гримерке произошла катастрофа века: потеряла я где-то свои любимые Jimmy Choo — единственные дорогущие туфли из ЦУМа за 40 тысяч», — рассказала Борисова.

Instagram @danaborisova_official

Телеведущая также добавила, что она ждет уборщицу, чтобы так закрыла помещение и они начали поиски дорогой пропажи. Но туфли Дана так и не нашла.

Спустя 20 часов Борисова выложила новые сторис в своем аккаунте, где пожаловалась подписчикам, что опросила всех и обыскала все помещения, но поиски оказались тщетны. А ведь эти туфли были ей очень дороги.

«Я их даже ни разу в жизни за два года не позволила себе надеть на улицу, они у меня были только для съемок. Это был подарок от любимого человека на окончание реабилитации», — объяснила Дана.

Телеведущая даже звонила таксисту, в надежде, что может оставила туфли в машине. Однако и там их не оказалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса.