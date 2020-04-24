«У меня нет этого!» — Дана Борисова призналась, что более двух лет живет без секса
Телеведущая в интервью 5-tv.ru прокомментировала прямой эфир с Олесей Малибу в Instagram, во время которого показала голую грудь.
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Фото, видео: Instagram @danaborisova_official
Скандально известная телеведущая Дана Борисова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировала прямой эфир с экс-участницей «Дома-2» Олесей Малибу в Instagram, в ходе которого оголила грудь.
По словам знаменитости, она в режиме самоизоляции из-за коронавируса выходит на улицу только погулять с собакой. Все остальное время Дана Борисова развлекает себя публикациями в сторис и трансляциями. При этом телеведущая не видит ничего зазорного в демонстрации своих прелестей.
«Людям скучно, все на стенку лезут! Вчера проводили, показали без сосков кусочек груди! Ну, боже мой, я дочери своей объясняю — на пляже так ходят. А что в этом такого?! Люди сейчас загнаны, тревога вот эта вот, не понятно, что будет, пугают. Я стараюсь, повеселей, как могу», — сказала Дана Борисова.
Знаменитость отметила, что абсолютно спокойно относится к реакции общественности на свои публикации. По словам телеведущей, за время прохождения реабилитации от наркозависимости ее нервы стали железными. Дана Борисова отмечает, что психологи готовили ее к выходу в агрессивную среду.
«У меня после семи месяцев реабилитации стальные нервы. Меня прорабатывали пять психологов, у меня была групповая терапия, меня готовили, как терминатора, к выходу в агрессивную среду. Поэтому, честно, мне вообще наплевать! Кто мне особо не нравится, я их просто блокирую, да и все! Себе настроение не порчу. Вот и все!» — признается знаменитость.
Говоря об эскорт-услугах, Дана Борисова отметила, что данный вид деятельности имел место в ее жизни четыре года назад в период зависимости от запрещенных веществ. Телеведущая отметила, что уже более двух лет живет вообще без секса.
«Я сто раз рассказывала про этот эскорт. Это было в употреблении четыре года назад. В данный момент в моей жизни нет эскорта. Я вчера проводила прямой эфир и сказала, что у меня два с половиной года вообще нет секса. На меня даже гинеколог и эндокринолог ругаются. Ну, у меня нет этого! Что тут комментировать?!», — недоумевает Дана Борисова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова оголила грудь и рассказала, сколько стоят ее эскорт-услуги.
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