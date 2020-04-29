«С каждым днем все красивее»: Глюкоза снялась обнаженной в прозрачном дождевике
Певица покорила подписчиков фотографией без белья.
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Фото, видео: Instagram @glukozamusic
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, представила в Instagram новое откровенное фото. Артистка снялась в прозрачном дождевике на голое тело. В кадре она позирует боком, прикрыв грудь руками.
По форме с такого ракурса дождевик напоминает мантию. В сочетании с эффектным макияжем, прической и статью певицы созданный ей образ можно без преувеличения назвать королевским. С этим согласились и ее подписчики в Instagram. Увидев снимок, они засыпали Глюкозу комплиментами.
«Все бы так ходили. Наташа плохому не научит»;
«Вы с каждым днем все красивее. Может, у вас муж волшебник?»
«Потрясающая фигура и фото, идеальная ты»;
«Богиня, бесподобная»;
«Какая красотка, Глюкоза!» — оценили в комментариях.
Глюкоза следит за фигурой, для чего регулярно занимается йогой и соблюдает строгий режим питания. Наталья отказалась от продуктов и блюд, содержащих глютен, и употребляет много свежих овощей, уточняет «Утро.ру».
Ранее 5-tv.ru писал, что Глюкоза записала «домашний» клип на новую песню.
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