«С каждым днем все красивее»: Глюкоза снялась обнаженной в прозрачном дождевике

Певица покорила подписчиков фотографией без белья.

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Фото, видео: Instagram @glukozamusic

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, представила в Instagram новое откровенное фото. Артистка снялась в прозрачном дождевике на голое тело. В кадре она позирует боком, прикрыв грудь руками.

По форме с такого ракурса дождевик напоминает мантию. В сочетании с эффектным макияжем, прической и статью певицы созданный ей образ можно без преувеличения назвать королевским. С этим согласились и ее подписчики в Instagram. Увидев снимок, они засыпали Глюкозу комплиментами.

Instagram @glukozamusic

«Все бы так ходили. Наташа плохому не научит»;

«Вы с каждым днем все красивее. Может, у вас муж волшебник?»

«Потрясающая фигура и фото, идеальная ты»;

«Богиня, бесподобная»;

«Какая красотка, Глюкоза!» — оценили в комментариях.

Глюкоза следит за фигурой, для чего регулярно занимается йогой и соблюдает строгий режим питания. Наталья отказалась от продуктов и блюд, содержащих глютен, и употребляет много свежих овощей, уточняет «Утро.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, что Глюкоза записала «домашний» клип на новую песню.

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