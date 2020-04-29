Нарколог рассказал о состоянии Даны Борисовой
Психиатр-нарколог Александр Ковтун проанализировал речь ведущей по ее роликам в соцсети.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Известная телеведущая Дана Борисова могла снова начать употреблять психотропные вещества. Такое предположение в беседе с 5-tv.ru высказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.
Специалист проанализировал видеозаписи звезды, которыми она делится с поклонниками в Instagram, и рассказал о признаках измененного сознания. По словам Ковтуна, такие признаки врач может разглядеть даже без личного контакта с пациентом.
«Безусловно, по видеокадрам можно сделать суждения о состоянии человека. Тем более, если я врач психиатр-нарколог, то издалека по поведению, по речи, по походке могу заподозрить состояние опьянения или измененного сознания», — отметил Ковтун.
По его словам, речь Даны говорит о том, что она употребляет какие-то препараты, которые воздействуют на психику.
«Речь не четкая, смазанная, она немножко замедленная, глаза блестят. И это свидетельствует о том, что, скорее всего, она находится под воздействием каких-то психоактивных веществ. В данном случае речь идет о веществах седативно-снотворной группы, либо это транквилизаторы, либо снотворные, либо и то, и другое, в том числе, и алкоголь», — заключил нарколог.
При этом он исключил, что такие изменения в речи могли стать последствием приема антибиотиков, на что ссылалась Борисова.
Ранее 5-tv.ru писал, как Дана Борисова заявила фанатам о «катастрофе» в ее жизни: звезда во время съемок потеряла любимые туфли Jimmy Choo за 40 тысяч.
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