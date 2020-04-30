Захарова напомнила «стирающим грани» США о возможности ответного ядерного удара

Соединенные Штаты всячески пытаются стереть грани между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием. Это увеличивает риск ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на опубликованный 24 апреля на сайте Госдепа материал, он был посвящен вопросу создания в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2», — сказала Захарова на брифинге.

Она пояснила, что в документе необходимость наращивания ядерного потенциала мотивировалась угрозой со стороны Китая и России.

«Считаем подобный шаг опасным, мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации. На наш взгляд, здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что данную точку зрения разделяют и в самих США. В частности, авторитетные американские ученые и конгрессмены.

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия. <…> Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала, вот все, кому хочется это сделать, должны понимать, что согласно российской военной доктрине подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», — напомнила Захарова условие ядерной атаки Россией.

Как отмечает ФАН, российские власти не в первый раз обвиняют США в расшатывании глобальной системы безопасности. Например, ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия предложила США обсудить новые виды вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва готова обсуждать стратегическую безопасность даже за рамками диалога о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).