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Как провести майские праздники на даче и не заразиться коронавирусом — рекомендации Роспотребнадзора

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Дачникам не стоит забывать и о другой напасти — клещах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / John Kraus; 5-tv.ru

На майские праздники Роспотребнадзор рекомендует ничего не менять и продолжить самоизоляцию.

Консерватизм максимальный — не покидать изученное вдоль и поперек за апрель жилище, не принимать гостей, и не ходить на званые ужины, общение — особенно с пожилыми родственниками — дистанционное. От пикников на природе, особенно в компании лучше воздержаться.

Но, если уж поехали, например, на дачу, то не общественным транспортом, без остановок в пути, и тем же составом, каким самоизолировались. Так, чтобы только декорации поменялись.

С соседями по участку Роспотребнадзор рекомендует, если и общаться, то соблюдая социальную дистанцию в полтора метра.

Питаться умеренно, не пить, поскольку, цитата: «алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, в том числе COVID-19».

Ну, и не забываем про клещей — из-за теплой зимы они проснулись раньше срока и всю пандемию скучали без дачников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Петербурга продлили действие мер по борьбе с коронавирусом до 11 мая.

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