Как провести майские праздники на даче и не заразиться коронавирусом — рекомендации Роспотребнадзора
Дачникам не стоит забывать и о другой напасти — клещах.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / John Kraus; 5-tv.ru
На майские праздники Роспотребнадзор рекомендует ничего не менять и продолжить самоизоляцию.
Консерватизм максимальный — не покидать изученное вдоль и поперек за апрель жилище, не принимать гостей, и не ходить на званые ужины, общение — особенно с пожилыми родственниками — дистанционное. От пикников на природе, особенно в компании лучше воздержаться.
Но, если уж поехали, например, на дачу, то не общественным транспортом, без остановок в пути, и тем же составом, каким самоизолировались. Так, чтобы только декорации поменялись.
С соседями по участку Роспотребнадзор рекомендует, если и общаться, то соблюдая социальную дистанцию в полтора метра.
Питаться умеренно, не пить, поскольку, цитата: «алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, в том числе COVID-19».
Ну, и не забываем про клещей — из-за теплой зимы они проснулись раньше срока и всю пандемию скучали без дачников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Петербурга продлили действие мер по борьбе с коронавирусом до 11 мая.
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