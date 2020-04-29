Власти Петербурга продлили действие мер по борьбе с коронавирусом до 11 мая

Власти Санкт-Петербурга продлили действие мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

Согласно тексту документа, все запреты и ограничения, введенные ранее в рамках режима повышенной готовности, продлеваются до 11 мая включительно.

Жителям Северной столицы рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе медицинские маски, респираторы и другие текстильные изделия.

Отмечается, что онлайн-обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая. После этого рекомендуется завершить учебный год. Что касается работы детских садов, то там с 6 по 8 мая будет организована работа дежурных групп с наполняемостью до 12 человек.

В постановлении указано, что гражданам старше 65 лет разрешается выезжать на дачу. С 30 апреля по 12 мая для поездки в Ленинградскую область будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону из Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калужской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Орловской областях, в Приморском крае и Якутии уже объявлен обязательный масочный режим.

В настоящий момент число зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 99 596 человек, выздоровели 10 293 человека. При чем только за истекшие сутки почти 1775 граждан страны вылечились от COVID-19.

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