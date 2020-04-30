Видео: Спецоперация по ликвидации сторонников ИГ* в Екатеринбурге

Трое боевиков вели подготовку к совершению резонансных преступлений террористической направленности.

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Фото, видео: НАК

Трое ликвидированных в Екатеринбурге боевиков были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГ*, сообщил представитель информационного центра НАК Андрей Чацкий. По его словам, злоумышленники готовились к совершению резонансных преступлений.

Спецоперация по ликвидации террористов проходила в пригороде Екатеринбурга. Бандиты, укрывшиеся в частном одноэтажном доме, были блокированы сотрудниками спецназа ФСБ РФ. После эвакуации местных жителей злоумышленникам было предложено сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по силовикам и были уничтожены.

«Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы. По имеющимся в Оперативном штабе НАК данным преступники были сторонниками международной террористической организации ИГ* и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности», — сказал Андрей Чацкий.

В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге ликвидированы трое боевиков, готовивших теракты.

* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в Российской Федерации

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