Видео: Спецоперация по ликвидации сторонников ИГ* в Екатеринбурге
Трое боевиков вели подготовку к совершению резонансных преступлений террористической направленности.
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Фото, видео: НАК
Трое ликвидированных в Екатеринбурге боевиков были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГ*, сообщил представитель информационного центра НАК Андрей Чацкий. По его словам, злоумышленники готовились к совершению резонансных преступлений.
Спецоперация по ликвидации террористов проходила в пригороде Екатеринбурга. Бандиты, укрывшиеся в частном одноэтажном доме, были блокированы сотрудниками спецназа ФСБ РФ. После эвакуации местных жителей злоумышленникам было предложено сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по силовикам и были уничтожены.
«Силами спецназа ФСБ России они были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружены готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы. По имеющимся в Оперативном штабе НАК данным преступники были сторонниками международной террористической организации ИГ* и готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности», — сказал Андрей Чацкий.
В Национальном антитеррористическом комитете отметили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди силовиков нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге ликвидированы трое боевиков, готовивших теракты.
* — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в Российской Федерации
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