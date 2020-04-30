Трое боевиков, которые планировали террористические акты, были уничтожены в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Злоумышленники были ликвидированы в ходе контртеррористической операции.

У боевиков были обнаружены СВУ, оружие и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО был введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе 30 апреля в 00.30 утра по местному времени.