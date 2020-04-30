В Екатеринбурге ликвидированы трое боевиков, готовивших теракты — НАК
Ранее в городе был введен режим КТО.
Фото: www.globallookpress.com / Russian FSB press service
Трое боевиков, которые планировали террористические акты, были уничтожены в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
Злоумышленники были ликвидированы в ходе контртеррористической операции.
У боевиков были обнаружены СВУ, оружие и боеприпасы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режим КТО был введен в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе 30 апреля в 00.30 утра по местному времени.
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