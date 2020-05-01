3 российских актера, чья карьера пошла ко дну после феноменального взлета

Актеры, для которых слава оказалась слишком тяжелой ношей. Почему Марк Богатырев хотел покончить с собой? Из-за чего отказывается от ролей Сергей Романович? И как успех «Обитаемого Острова» разрушил жизнь актера Василия Степанова? Только в программе «Светская Хроника»!

Марк Богатырев вернулся на телеэкраны после долгого отсутствия. Актер проснулся знаменитым в 2012 году, когда сериал «Кухня» вышел в эфир.

Однако вместо того, чтобы радоваться обрушившейся на него славе, артист еле успевал укладываться в сложный съемочный график и пережил тяжелый разрыв с актрисой Еленой Подкаминской.

«Я погибал. В самом смысле этого слова: огромное количество работы, истощение и физическое, и моральное», — признался актер в интервью программе «Светская Хроника».

СМИ писали: в разгар съемок третьего сезона актер совершил попытку суицида, вскрыв вены и выпив снотворное.

Богатырев: «Врачи меня забрали в психиатрическую лечебницу. Там я беспрерывно курили и гнобил себя».

Алексей Казанцев, нарколог: «Ему оказали квалифицированную психиатрическую помощь, провели с ним психотерапевтические занятия, после выписки он отправился на Алтай. Очень много причин для возникновения депрессии. Это могут быть социальные причины. Это может быть несчастная любовь».

Такой поступок ударил по репутации актера. Богатыреву пришлось обратиться к помощи психолога и взять творческий отпуск.

Богатырев: «Пробовать что-то новое, чтобы не остаться артистом одной роли. Потому что, если ты можешь один раз кому-то очень сильно понравиться, потом тебя уже другим не очень захотят видеть. Я думаю, что у меня есть много шансов сыграть очень много ролей, которые могли запомниться также сильно».

Пытался свести счеты с жизнью и звезда «Обитаемого Острова» — Василий Степанов.

Режиссер Федор Бондарчук уверяет, что предупреждал Василия — профессия актера не из простых. По словам самого Степанова, его без опыта взяли на роль «за фактуру».

«Пытался как-то проявить себя, но все равно что-то мешало. Это то место, где кино. Съемочная площадка все-таки помогла выявить себя в большей степени», — поделился Василий Степанов.

Его успех не был долгим: популярность быстро пошла на спад. Он отклонял все предложения из-за депрессии. Якобы запоминающаяся внешность мешала устроиться даже продавцом в магазин. Приходилось работать уборщиком в троллейбусном парке.

Степанов, по данным СМИ, дважды пытался свести счеты с жизнью. Врачи диагностировали ему шизофрению.

Варвара Зародина, психолог: «Сколько ролей и масок у актеров? Гораздо больше, чем у непубличных людей. И весь этот багаж — это нагрузка на психику. Добавьте к этому славу. И это довольно серьезное испытание, испытание славой».

Сергей Романович считался одним из самых перспективных молодых актеров. К 27 годам он успел сняться в 30 проектах, работал в кадре с Данилой Козловским, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым.

Романович: «Я сам кайфовал от того, что я был актером. Тешило мое самолюбие, тешило мое тщеславие».

Вскоре новые роли перестали приносить радость. Актер застрял в образе хулигана-подростка:

«Кино — я там был как рыба в воде. Я умел там все. Сейчас же у меня новый путь. Поиска себя, поиск своей реализации. Это самое трудное, самое тяжелое, что может быть в жизни у каждого человека».

Романовичу пришлось отказаться даже от проекта режиссера Гай Германики и фильма, который продюсировал Александр Цекало.

«Он сказал, знаешь, очень жаль. Я видел тебя в этой роли. И вот, мне кажется, если бы он это не написал, то мне было бы еще сложнее после этого отказа. Эмоционально», — признался Романович.

В 2019 году Сергей снялся в своем последнем проекте и перебрался в Стамбул.

Там он открыл производство одежды под собственным брендом. Бывший актер активно ведет свой блог, где призывает подписчиков не идти в шоу-бизнес и дает советы начинающим бизнесменам как мотивационный тренер.

Главное — не останавливаться, пробовать и идти до конца, несмотря ни на что.