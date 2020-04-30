«Императрица в печали»: Ирина Пегова устроила конкурс для фанатов

Актриса предложила найти лучшее название или цитату для фотографии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова решила пофантазировать в самоизоляции и устроила для подписчиков в Instagram конкурс на лучший комментарий к фотографии. На снимке она сидит на стуле, подперев подбородок рукой и закинув ногу на ногу. На ней джинсы, замысловатая шляпка и накидка, а под ногами у нее лежит шкурка, напоминающая мех горностая. Поза артистки величественна, взгляд устремлен вдаль.

«Даю вам возможность придумать название или подходящую цитатку… Есть варианты? P. S. Королеву красоты не предлагать», — обратилась к фанатам Пегова.

Instagram @pegovairina

Поклонники проявили фантазию и выдали множество вариантов,

«Королева бензоколонки!»

«Ой, а мне напомнила Пеппи Длинный Чулок! Только повзрослевшую»;

«Госпожа Белладонна, выжидает Фунтика…»;

«Не Роден. Мыслительница»;

«Императрица в печали»;

«Фаина Раневская наших дней»;

«Я надену все лучшее сразу»;

«Ожидание окончания самоизоляции», — писали фанаты.

Последний вариант, кстати, актриса удостоила ответа, отметив, что почти все верно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Пегова впечатлила поклонников своим рисунком.

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