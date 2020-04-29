«Руки золотые»: Ирина Пегова впечатлила поклонников своим рисунком
Актриса, находясь дома в самоизоляции, практикуется в живописи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @pegovairina
Российская актриса Ирина Пегова, находясь в режиме самоизоляции, не теряет времени зря. Она решила взять в руки карандаш и продемонстрировать подписчикам свои умения.
Пегова выложила в Instagram свою последнюю работу — натюрморт. На листе бумаги изображены кружка, стакан и бутылка.
«Продолжаю! Пока терпение есть…», — подписала пост актриса.
Подписчики оценили талант Ирины и отметили, что ей надо и дальше его развивать.
«Круто, у вас талант»;
«У вас очень красиво получается!»;
«Руки золотые. Человек талантливый — это вы!!!» — восхитились фанаты.
Ирина вообще не сидит без дела в самоизоляции. Недавно актриса вместе со своей сестрой устроили субботник в лесу. Женщины прибрали территорию рядом с дорогой. На машине они вывезли оттуда несколько огромных мешков с мусором.
Ранее 5-tv.ru рассказывал секреты быстрого похудения и тайны личной жизни Ирины Пеговой.
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