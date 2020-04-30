Ученые Великобритании назвали самые опасные заболевания при коронавирусе
В исследовании приняли участие почти 17 тысяч пациентов с COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kamila Stepien, West Coast Surfer, Konstantin Kokoshkin, David Oxberry
Наиболее опасные сопутствующие заболевания для пациентов с коронавирусом назвали ученые в Великобритании. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет экспертов из организации ISARIC, для исследования было проанализировано почти 17 тысяч случаев госпитализации с COVID-19 в период с 6 февраля по 18 апреля в больницах Англии, Шотландии и Уэльса.
Работа ученых показала, что больше всего риск смертности при коронавирусе повышается у больных деменцией — на 39%. На втором месте по уровню опасности стоит ожирение — на 37%. Третьим по степени усугубления течения болезни и вероятности летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания — 31%.
В целом хронические болезни были найдены у 53% госпитализированных с коронавирусом. Ученые пришли к выводу, что повышает риск смертности при COVID-19 также диабет, астма и болезни почек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские ученые выяснили, насколько мужчины чаще женщин умирают от коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
52%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?