Наиболее опасные сопутствующие заболевания для пациентов с коронавирусом назвали ученые в Великобритании. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет экспертов из организации ISARIC, для исследования было проанализировано почти 17 тысяч случаев госпитализации с COVID-19 в период с 6 февраля по 18 апреля в больницах Англии, Шотландии и Уэльса.

Работа ученых показала, что больше всего риск смертности при коронавирусе повышается у больных деменцией — на 39%. На втором месте по уровню опасности стоит ожирение — на 37%. Третьим по степени усугубления течения болезни и вероятности летального исхода стали сердечно-сосудистые заболевания — 31%.

В целом хронические болезни были найдены у 53% госпитализированных с коронавирусом. Ученые пришли к выводу, что повышает риск смертности при COVID-19 также диабет, астма и болезни почек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские ученые выяснили, насколько мужчины чаще женщин умирают от коронавируса.

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