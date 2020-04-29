Специалисты из Пекинской больницы Тонгрен изучили, как гендерные различия влияют на состояние зараженных коронавирусом.

Китайские ученые выяснили, насколько мужчины чаще женщин умирают от COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Xiong Qi

Тема:
Эпидемия коронавируса

Специалисты из Пекинской больницы Тонгрен установили, что гендерные различия людей влияют на то, как они переносят коронавирус. Китайские ученые проанализировали данные о протекании заболевания 1099 пациентов с COVID-19 и дополнили выборку информацией по 524 пациентам с SARS 2003 года.

Результаты исследования показали, что женщины и мужчины в равной степени подвержены заражению коронавирусом, однако у последних смертность выше в 2,4 раза. Как сообщается в журнале Frontiers in Public Health, у представителей сильного пола заболевание чаще протекало в тяжелой форме.

По мнению экспертов, их исследование поможет точнее обозначить группу максимального риска заражения COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как китайских детей решили защитить от коронавируса с помощью головного убора X века.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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