Китайские ученые назвали возможную причину повторного заболевания короавирусом

Частицы нового коронавируса могут оставаться в легких пациента даже после его выздоровления. К такому выводу пришли ученые Военного медицинского университета в Чунцине, на юго-западе Китая. Статью с их исследованием опубликовал научный журнал Cell Research.

«Наша работа представила первое доказательство наличия остаточного вируса в легких у пациента после трех отрицательных результатов тестирования подряд», — отмечают авторы работы.

Выводы были сделаны на основе посмертного обследования 78-летней пациентки, которая скончалась после успешного лечения и выписки их больницы.

Три теста на COVID-19 после завершения курса терапии показали отсутствие инфекции в организме. Однако, уже на следующий день женщина умерла от остановки сердца. Посмертное исследование показало, что в глубоко в легких остались частицы коронавируса, которые не поддавались обнаружению без наличия вируса в других органах.

Ученые предлагают брать пробы на COVID-19 из легких пациентов перед выпиской. Однако не все медики согласны с таким решением, так как процедура трудоемка, болезненна и обладает высокой стоимостью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112