Китайские ученые установили, обладатели какой группы крови чаще заражаются и умирают от коронавируса

Люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения и смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 больше других. Об этом в рамках онлайн-брифинга сообщил российский сенатор, детский хирург, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Было проведено несколько исследований в китайских университетах — в Ухане и других городах, — которые исследовали вот такую зависимость: связаны ли частота и более тяжелое течение коронавирусной инфекции с группой крови. Исходили из того, что при других вирусных заболеваниях <…> более поражаются люди с определенными группами крови», — рассказал Круглый.

По его словам, на данный момент известно о двух таких исследованиях. Первое охватывало две тысячи пациентов с COVID-19, второе — около 400.

«Было выявлено, что люди с второй группой крови более подвержены риску заболевания/заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших пациентов тоже было больше людей со второй группой крови. Их количество доходило до 40%. Если быть точным, 37,8% в этом исследовании», — уточнил врач.

Он отметил, что достоверность выводов китайских ученых пока не удалось проверить. Медики в других странах не проводили аналогичных исследований, поскольку пока только накапливают информацию по коронавирусу.

«Тем не менее такие данные есть, и, вероятно, их нужно использовать в клинической практике. С чем это связано, что именно люди со второй группой крови подвержены (заражению коронавирусом — Прим. ред.) больше, чем другие? Пока таких выводов ученые не делают», — подытожил сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые из Университета Гонконга выяснили, чего боится коронавирус. Оказалось, что живучесть SARS-CoV-2 меняется в зависимости от температуры окружающей среды.

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